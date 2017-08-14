''Sadece yetenek değil karakter de var''
Igor Tudor, Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 yendiği maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kayserispor karşılaşmasının ardından kısa bir açıklamada bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın 4-1 kazandığı maçın ardından konuşan Tudor, Arda Turan ve Sinan Gümüş sorularını da yanıtladı.
Performanslarını değerlendiren Tudor ''İyi başlamak bizim için önemliydi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün iyi bir başlangıç yaptık. Takım ruhu çok önemliydi. Sadece yetenekleri değil, bu karakterleri de önemliydi'' ifadelerini kullandı.
Arda Turan ve transferle ilgili soruyu da yanıtlayan Tudor, ''Benim üzerime düşen görev futbola odaklanmak. Bugün güzel şeyler gördük sahada, hedef bunun üzerine koymak. Transferler sportif direktörümüz ve başkanımızın işi. Bu soru onları ilgilendirir'' dedi.
Tribünlerin protestosuyla karşılaşan Sinan Gümüş ile ilgili de konuşan Hırvet teknik adam ''Sinan genç ve kaliteli bir oyuncu. Taraftarların bu reaksiyonunun yersiz olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuştu.
Gomis'in gol atmasının da önemli olduğunu söyleyen Tudor ''Golcülerin gol atması çok önemlidir. Bu nedenle Gomis için çok mutluyum. Eren de bizim için önemli bir forvet. İkisine de çok ihtiyacımız var'' ifadelerini kullandı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:59
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
''Sadece yetenek değil karakter de var'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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