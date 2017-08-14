Rıdvan Dilmen'den G.Saray yorumu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor karşısında ilk yarıda gol şov yaptı. Sarı-kırmızılılar devreye Tolga, Belhanda ve Gomis'in golleriyle 3-1 önde girdi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın coşkulu futbolunu yorumladı. İşte Rıdvan Dilmen'in ilk 45 dakika sonrasındaki analizi:



"SANKİ LİGİN SON MAÇI GİBİ"

"Galatasaray bu hafta gördüğüm en coşkulu takım. Sezonun son maçı sanki UEFA ya da lig kupası kazanacak gibi. Bu bazen heyecanlandırır ve hata da yaptırır. Ama Galatasaray coşkunun karşılığını 3-1 ile aldı. Korkunç bir konsantrasyon var. Belhanda klas bir oyuncu.



"DURAN TOP HASTALIĞI DEVAM EDİYOR"

"Bir tek geçen yıldan kalma; duran toptan Muslera faciası var. Bir kaleci altı pasın içine çıkmıyorsa... Ben bu konuda eleştiriyorum. Bu da 17. yediği gol. Yine her zaman olduğu gibi bir-iki adım geri gitti. Kaleci kornerden gelen topa çıkacak.



KAYSERİSPOR DA KADROYU YENİLEMİŞ

"Galatasaray taraftarının sevdiği bir coşku vardı. Kayserispor da kadroyu bayağı bir yenilemişler. Bütün kulüplere baktığımda genelde yabancı ağırlıklı oynuyorlar. "