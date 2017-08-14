Rıdvan Dilmen'den G.Saray yorumu
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor karşısında ilk yarıda gol şov yaptı. Sarı-kırmızılılar devreye Tolga, Belhanda ve Gomis'in golleriyle 3-1 önde girdi.
"SANKİ LİGİN SON MAÇI GİBİ"
"Galatasaray bu hafta gördüğüm en coşkulu takım. Sezonun son maçı sanki UEFA ya da lig kupası kazanacak gibi. Bu bazen heyecanlandırır ve hata da yaptırır. Ama Galatasaray coşkunun karşılığını 3-1 ile aldı. Korkunç bir konsantrasyon var. Belhanda klas bir oyuncu.
"DURAN TOP HASTALIĞI DEVAM EDİYOR"
"Bir tek geçen yıldan kalma; duran toptan Muslera faciası var. Bir kaleci altı pasın içine çıkmıyorsa... Ben bu konuda eleştiriyorum. Bu da 17. yediği gol. Yine her zaman olduğu gibi bir-iki adım geri gitti. Kaleci kornerden gelen topa çıkacak.
KAYSERİSPOR DA KADROYU YENİLEMİŞ
"Galatasaray taraftarının sevdiği bir coşku vardı. Kayserispor da kadroyu bayağı bir yenilemişler. Bütün kulüplere baktığımda genelde yabancı ağırlıklı oynuyorlar. "
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
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