 Maç sonu 3'lüsü Muslera'dan – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Maç sonu 3'lüsü 'dan

    Maç sonu 3'lüsü Muslera'dan

    Kayserispor karşısında 4-1 kazanan Galatasaray'da futbolcular tribünlere çağrıldı. Karşılaşma sonunda taraftarlara 3'lü çektirdi.

    Kayserispor'u çok iyi bir oyun sonunda 4-1 mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar da oldukça mutluydu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, karşılaşma sonunda futbolcuları tribünlere çağırdı. Maçta 2 gol atan Gomis, tribünlerin çağrısı üzerine soyunma odasına koşarak yeni bir tişört giyindi ve maçta giydiği formayı taraftarlara attı. Oyuna girdikten sonra ıslıklanan Sinan Gümüş, doğrudan soyunma odasına giderken karşılaşma sonunda , tribünlere 3'lü çektirdi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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