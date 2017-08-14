''Her şeyin üstesinden geleceğiz''
Son olarak 18 Aralık 2016'daki Osmanlıspor deplasmanında görev alan Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, uzun bir aradan sonra Kayserispor karşısında resmi maça çıktı.
Karşılaşma sonrası Galatasaray Televizyonu'na şu açıklamaları yaptı;
"İyi başlamak istemiştik. UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etmiştik. Taraftarımızla bütünleşmek için bu maç önemliydi. İyi de oynadık, iyi de mücadele ettik. Sahada üstünlük kurduk ve sonunda güzel bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonra devamı gelir.
Geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşamıştım. Oynadığım sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kolay değil. Aşağı yukarı 8-9 ay oldu resmi maça çıkmayalı. Arkadaşlarım bugün sahada bana yardımcı oldu. Taraftarımızla bütünleştik. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Her şey çok güzel gidiyor. Galatasaray olarak her şeyin üstesinden geleceğiz.
Güzel bir futbol oynadık ve güzel bir maç izlettik. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Osmanlı maçına da aynı şekilde hazırlanıp seri galibiyetler almak istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:04
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
''Her şeyin üstesinden geleceğiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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