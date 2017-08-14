 Gürcü iddiası – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gürcü iddiası

    Gürcü iddiası
    Herkes G.Saray'a bir oyuncu yazmaya devam ediyor. Bu kez de Ukrayna'dan Telegraf, sarı-kırmızılıların Shakhtar'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'ye talip olduğunu iddia etti. Bu sezon A takıma yükselen Arabidze, 3 maçta bir asist yaptı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:00
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