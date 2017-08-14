Gürcü iddiası

Herkes G.Saray'a bir oyuncu yazmaya devam ediyor. Bu kez de Ukrayna'dan Telegraf, sarı-kırmızılıların Shakhtar'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'ye talip olduğunu iddia etti. Bu sezon A takıma yükselen Arabidze, 3 maçta bir asist yaptı.