Gomis ve Belhanda'dan siftah!
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transferler Youness Belhanda ile Bafetimbi Gomis golle tanıştı.
Galatasaray'ın yeni transferleri Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda lige golle başladılar. Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamlayan sarı-kırmızılılarda goller Tolga Ciğerci, Youness Belhanda ve Bafetimbi Gomis'tan geldi.
Üç isim de Galatasaray formasıyla ilk resmi gollerini de attılar.
BİRBİRLERİNE ASİST YAPTILAR
Fransa Ligi'nden gelen iki yıldızın saha içinde birbirleriyle uyumları taraftarı sevindirdi. İki yıldız attıkları gollerde birbirlerine assit yaptılar. Önce 35'te Gomis'in asistiyle Belhanda, sonra da 37'de bu sefer Belhanda'nın asistiyle Gomis rakip fileleri havalandırdı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
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