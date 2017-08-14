 Gomis ve Belhanda'dan siftah! – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gomis ve Belhanda'dan siftah!

    Gomis ve Belhanda'dan siftah!

    Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transferler Youness Belhanda ile Bafetimbi Gomis golle tanıştı.

    Galatasaray'ın yeni transferleri Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda lige golle başladılar. Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamlayan sarı-kırmızılılarda goller Tolga Ciğerci, Youness Belhanda ve Bafetimbi Gomis'tan geldi.

    Üç isim de Galatasaray formasıyla ilk resmi gollerini de attılar.

    BİRBİRLERİNE ASİST YAPTILAR
    Fransa Ligi'nden gelen iki yıldızın saha içinde birbirleriyle uyumları taraftarı sevindirdi. İki yıldız attıkları gollerde birbirlerine assit yaptılar. Önce 35'te Gomis'in asistiyle Belhanda, sonra da 37'de bu sefer Belhanda'nın asistiyle Gomis rakip fileleri havalandırdı.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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