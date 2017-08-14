 Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    , Cimbom'a da önerilmiş

    Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
    F.Bahçe ile Trabzonspor arasında kriz yaratan Giuliano'ya Mancini'nin kefil olduğu ortaya çıktı. İtalyan teknik adam, G.Saray, Ndiaye'yi almadan önce sarı-kırmızılı yöneticilere, oyuncuyu almaları için tavsiyede bulundu. G.Saray ise Ndiaye'yi tercih etti.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:02
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