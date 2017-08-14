Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş

F.Bahçe ile Trabzonspor arasında kriz yaratan Giuliano'ya Mancini'nin kefil olduğu ortaya çıktı. İtalyan teknik adam, G.Saray, Ndiaye'yi almadan önce sarı-kırmızılı yöneticilere, oyuncuyu almaları için tavsiyede bulundu. G.Saray ise Ndiaye'yi tercih etti.