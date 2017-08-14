 Geldi vallahi! – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Geldi vallahi!

    Geldi vallahi!

    Taraftarların pazarlıkların uzaması üzerine ‘Aranıyor’ ilanı verdiği Cezayirli futbolcu, dün Atatürk Havaalanı’nda coşku ile karşılandı.

    Galatasaraylı taraftarların, Sofiane Feghouli bekleyişi de son buldu. Önceki gün KAP'a bildirilen yıldız oyuncu dün İstanbul'a iniş yaptı. İnstagram hesabından yola çıkarken, "Türkiye'nin en büyük kulübü için yola çıkıyorum. İstanbul, ben geliyorum!" sözlerini kullanan ve bir de fotoğraf paylaşan Feghouli, havaalanında büyük bir coşku ile karşılandı. Tarafta rların merakla beklediği oyuncunun, West Ham ile yaşadığı alacak sorunu nedeniyle transferi uzadıkça uzamış ve en son hakkında 'Aranıyor' ilanı verilmişti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 27 yaşındaki sağ açık, ardından kendisini 3 yıllığına Galatasaraylı yapacak sözleşmeyi imzalayacak. Ayrıca oyuncunun maliyetiyle ilgili de KAP'a bildirim yapılacak.



    NASIL BİR OYUNCU?
    1.77 metre boyundaki yüksek sürati ve tekniği ile dikkat çekiyor. Orta sahanın sağında görev yapan 27 yaşındaki yıldız, kanat forvet ve forvet arkası da oynayabiliyor. Gol yollarındaki etkinliği ile zaman zaman ileri uçta da görev yapabilen Feghouli, hücuma destek olduğu kadar savunmasına da yardımcı oluyor..

    FEGHOULİ KİMDİR?
    Doğum tarihi: 26.12.1989
    Doğum yeri: Fransa
    Uyruğu: Cezayir
    Boy: 1.77 m.
    Mevki: Sağ kanat, forvet



    FOTOMAÇ NE DİYORSA O...
    Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, Feghouli'nin Galatasaray'a transferini de ilk duyuran gazete oldu. Fotomaç, Cezayirli oyuncu ile görüşmelere başlandığından itibaren adım adım yaşanan tüm süreçteki gelişmeleri an an ve sayfalarına taşıdı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:00
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