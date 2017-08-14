Geldi vallahi!
Taraftarların pazarlıkların uzaması üzerine ‘Aranıyor’ ilanı verdiği Cezayirli futbolcu, dün Atatürk Havaalanı’nda coşku ile karşılandı.
NASIL BİR OYUNCU?
1.77 metre boyundaki Sofiane Feghouli yüksek sürati ve tekniği ile dikkat çekiyor. Orta sahanın sağında görev yapan 27 yaşındaki yıldız, kanat forvet ve forvet arkası da oynayabiliyor. Gol yollarındaki etkinliği ile zaman zaman ileri uçta da görev yapabilen Feghouli, hücuma destek olduğu kadar savunmasına da yardımcı oluyor..
FEGHOULİ KİMDİR?
Doğum tarihi: 26.12.1989
Doğum yeri: Fransa
Uyruğu: Cezayir
Boy: 1.77 m.
Mevki: Sağ kanat, forvet
FOTOMAÇ NE DİYORSA O...
Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, Feghouli'nin Galatasaray'a transferini de ilk duyuran gazete oldu. Fotomaç, Cezayirli oyuncu ile görüşmelere başlandığından itibaren adım adım yaşanan tüm süreçteki gelişmeleri an an ve sayfalarına taşıdı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:00
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
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