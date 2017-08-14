Galatasaray'da Divan harareti!..
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, üyelerin başvurusu üzerine 16 Ağustos çarşamba günü olağanüstü toplanıyor.
Haziran ayı toplantısı sonrası 2 ay tatil kararı alan Divan Kurulu, yeterli üyenin imza başvurusuyla olağanüstü toplantı yapma kararı almıştı.
44 ISLAK İMZA
Üyelerden 44'ünün ıslak imzasıyla olağanüstü toplantı yapma önerisinin, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar tarafından bireysel başvuru gerektiği itirazıyla reddedildiği, ancak daha sonra 20 olan yeterlilik sayısına bireysel başvurularla ulaşıldığı ifade edildi.
ARAZİ SATIŞLARI TRANSFERE Mİ KULLANILDI?
Kongre üyelerinin Riva'nın satışından gelen paraların transfere mi, yoksa banka kredilerine mi kullanıp kullanılmadığının sorgulaması üzerine Divan Kurulu'nun hayli elektrikli geçmeye namzet olmasının beklendiği öğrenildi.
BAŞKAN AKTAR'IN AÇIKLAMALARI
Divan Başkanı İrfan Aktar katıldığı bir programda, "Islak imzalı dilekçeleri verecekler, yeterli sayıya ulaşılırsa kurulumuz yapılacak. Gündemki transferler, gönderilen oyuncuların bilgisi ve maliyetleriyle ilgili bilgileri 1. ağızdan almakta fayda var. Benim görüştüğüm kişiler, alınan gönderilen oyuncular takip edilmiş dediler. 60 Milyon Euro bütçe aşılmamış durumda. Bunun bilgisini de toplantıda açıklayacaklar" şeklinde olmuştu.
Bu nedenle Divan kurulunun Çarşamba günü olağanüstü toplanacağı, futbol takımında üst üste yapılan yüksek maliyetli transferler nedeniyle üyelerin böyle bir oturum isteğinde bulunduğu ifade edildi.
?PROF. ÖZDOĞAN: "BU BİR DEVRİMDİR"
Diğer taraftan, eski başkan adaylarından Prof.Dr. Ahmet Özdoğan DHA'na yaptığı açıklamada, "Türk Telekom stadına tek tek giden ve çaba sarfeden arkadaşlarımı tebrik ederim. Toplanan imzalar kabul olmadı, bu kez tek tek gelinmesi ve ıslak imzalarının verilmesi istendi. Arkadaşlar da giderek imza verdi bu toplantının gerçekleştirilmesini sağladılar. Bu bir devrim'dir. Aynı zamanda bir devrimin işaretidir. Bildiğimiz üzere başkan Dursun Özbek Riva'dan gelecek paranın dışında kredi çekilmeyeceğini söylemiştii. Bugün geldiğimiz durum 148 milyon TL kredi çekildiği yönündedir. Bunun nereye gittiğini iyi biliyoruz ve bunu konuşmak istiyoruz. Olağanüstü toplantının amacı budur" dedi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:09
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Q7 isyan etti
Toplam 20
Yorum
İlyas ocakli Arkadaş karıştırmayın ortalığı biIrak'ın herkes işini yapsın buadam beşik için can veriyor arkasında durun adam adam ilk 11 onun hakkı tbk
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Q7 isyan etti
Toplam 20
Yorum
beşiktaş Şenol haca ve ya oyundan alınmasına değil hakem ile ilgili sıkıntısından dolayı sinirlendi.Başka tarafa çekmeyin
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Geldi vallahi!
Toplam 4
Yorum
Eren celik Gayette guzel futbolcu.cok guzel transfer oldu.helal baskana takim yenilendi.kaldi sol bek ve fatih terim.hadi insallah bekliyorz
Galatasaray'da Divan harareti!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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