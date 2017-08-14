Galatasaray'da Divan harareti!..

Haziran ayı toplantısı sonrası 2 ay tatil kararı alan Divan Kurulu, yeterli üyenin imza başvurusuyla olağanüstü toplantı yapma kararı almıştı.



44 ISLAK İMZA

Üyelerden 44'ünün ıslak imzasıyla olağanüstü toplantı yapma önerisinin, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar tarafından bireysel başvuru gerektiği itirazıyla reddedildiği, ancak daha sonra 20 olan yeterlilik sayısına bireysel başvurularla ulaşıldığı ifade edildi.



ARAZİ SATIŞLARI TRANSFERE Mİ KULLANILDI?

Kongre üyelerinin Riva'nın satışından gelen paraların transfere mi, yoksa banka kredilerine mi kullanıp kullanılmadığının sorgulaması üzerine Divan Kurulu'nun hayli elektrikli geçmeye namzet olmasının beklendiği öğrenildi.



BAŞKAN AKTAR'IN AÇIKLAMALARI

Divan Başkanı İrfan Aktar katıldığı bir programda, "Islak imzalı dilekçeleri verecekler, yeterli sayıya ulaşılırsa kurulumuz yapılacak. Gündemki transferler, gönderilen oyuncuların bilgisi ve maliyetleriyle ilgili bilgileri 1. ağızdan almakta fayda var. Benim görüştüğüm kişiler, alınan gönderilen oyuncular takip edilmiş dediler. 60 Milyon Euro bütçe aşılmamış durumda. Bunun bilgisini de toplantıda açıklayacaklar" şeklinde olmuştu.

Bu nedenle Divan kurulunun Çarşamba günü olağanüstü toplanacağı, futbol takımında üst üste yapılan yüksek maliyetli transferler nedeniyle üyelerin böyle bir oturum isteğinde bulunduğu ifade edildi.



?PROF. ÖZDOĞAN: "BU BİR DEVRİMDİR"

Diğer taraftan, eski başkan adaylarından Prof.Dr. Ahmet Özdoğan DHA'na yaptığı açıklamada, "Türk Telekom stadına tek tek giden ve çaba sarfeden arkadaşlarımı tebrik ederim. Toplanan imzalar kabul olmadı, bu kez tek tek gelinmesi ve ıslak imzalarının verilmesi istendi. Arkadaşlar da giderek imza verdi bu toplantının gerçekleştirilmesini sağladılar. Bu bir devrim'dir. Aynı zamanda bir devrimin işaretidir. Bildiğimiz üzere başkan Dursun Özbek Riva'dan gelecek paranın dışında kredi çekilmeyeceğini söylemiştii. Bugün geldiğimiz durum 148 milyon TL kredi çekildiği yönündedir. Bunun nereye gittiğini iyi biliyoruz ve bunu konuşmak istiyoruz. Olağanüstü toplantının amacı budur" dedi.