Galatasaray - Kayserispor | Canlı Anlatım

Son iki sezondur beklentilerin çok uzağında kalan Galatasaray bugün yeni bir başlangıca hazırlanıyor. Östersunds'a elenmenin üzüntüsünü bir kenara bırakan ve hedefini lig şampiyonluğu olarak belirleyen sarı-kırmızılı ekip, 2017-18 sezonunun ilk haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

YENİ YILDIZLAR SAHADA

Galatasaray, Kayserispor karşısında yepyeni bir kadro ile sahaya çıktı. Şu ana kadar 9 oyuncusunu gönderip kadrosunu 7 önemli isimle takviye eden Galatasaray'ın yenileri Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) bugün sahada. West Ham'dan alınan Feghouli ise maç öncesi taraftarı selamlayarak tribündeki yerini aldı.



AÇILIŞ MAÇLARINDA BAŞARILI

-Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 59 sezondaki ilk hafta maçlarında 40 galibiyet, 11 yenilgi aldı.

-Sezona, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 36 müsabakadan 28'ini kazandı, 5'ini yitirdi.

-Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı son 9 açılış maçından da galibiyetle ayrıldı..







STAT: Türk Telekom

SAAT: 21.45



HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis.

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana-Bıyık, Sapunaru, Levent, Şamil, Espinoza, Güray Vural, Deniz Türüç, Umut Bulut, Asamoah Gyan.