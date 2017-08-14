Galatasaray, Feghouli'yi KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Sofiane Feghouli'yi 4.25 milyon euro karşılığında transfer ettiğini borsaya bildirdi.
Galatasaray, 5 yıllık sözleşme imzalanan Feghouli için senelik 3 milyon 850 bin euro garanti ücret ödeyecek.
İMZA TÖRENİ
Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, imzayı atıyor. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sofiane Feghouli, resmen imzalıyor. Cezayirli oyuncu için, yarın saat 13.00'te Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli ve kulübü West Ham United FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.250.000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti
Yukarıda bahsi geçen her bir sezon için;
Futbolcunun forma giyeceği onuncu resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net,
Futbolcunun forma giyeceği yirminci resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net ödeme yapılacaktır.
Buna ek olarak, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Şampiyonlar Ligi Grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200.000 USD, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılacağı her sezon için de 100.000 USD başarı primi ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:38
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Galatasaray, Feghouli'yi KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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