Cimbom'un gala gecesi
Büyük bir değişim operasyonu başlatan ve 9 oyuncusunu gönderip 7 transfer yapan sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk maçında Kayserispor’u konuk edecek. Maç saat 21.45'te başlayacak.
YENİ YILDIZLAR SAHADA
Galatasaray, Kayserispor karşısında yepyeni bir kadro ile sahaya çıkacak. Şu ana kadar 9 oyuncusunu gönderip kadrosunu 7 önemli isimle takviye eden Galatasaray'ın yenileri Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) bugün sahada olacak. West Ham'dan alınan Feghouli ise maçı bu kez tribünden izleyecek.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Avrupa Ligi'ne veda edilmesinin ardından tepkilerin odağında yer alan Galatasaray'da yönetim, teknik heyet ve oyuncular Kayserispor maçını çok önemsiyor. Taraftarlarla barış maçı olarak görülen karşılaşma öncesi Başkan Dursun Özbek de takımla bir görüşme yaparken galibiyetten başka bir sonucu düşünmek dahi istemediğini söyledi. Tudor ve oyuncular da "Bu sezon şampiyon olup, kendimizi affettireceğiz" dediler.
AÇILIŞ MAÇLARINDA BAŞARILI
-Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 59 sezondaki ilk hafta maçlarında 40 galibiyet, 11 yenilgi aldı.
-Sezona, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 36 müsabakadan 28'ini kazandı, 5'ini yitirdi.
-Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı son 9 açılış maçından da galibiyetle ayrıldı.
TRİBÜNLER DOLACAK
Yeni transferler ve fiyatların düşük tutulması sayesinde 30 bine yakın kombine satan Galatasaray bugün dolu tribünler önünde oynayacak. Yeni kadroyu merakla bekleyen taraftarların Kayserispor maçına özel olarak hazırlandıkları ifade edildi. Sezonun ilk maçının bilet fiyatları 40 ile 300 TL arasında.
GUİNNESS'E ADINI YAZDIRDI
Süper Lig'de G.Saray ile F.Bahçe arasında 2010- 11 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar "Bir spor stadyumunda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru"nu kırdı. 131,76 desibel ile rekor kırıldığı açıklandı.
SELÇUK VE YASİN YOK
Sakatlığı bulunan kaptan Selçuk İnan ve ayak parmağı kırılan Yasin Öztekin bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Sağ kanatta Sinan, Selçuk'un yerinde ise Fernando görev yapacak.
5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI
Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi 2 ayrı kamp dönemi geçirirken, 5 özel müsabaka oynadı. Bu maçlardan 3'ünü kazanan Galatasaray, 1 karşılaşmayı kaybederken, 1 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.
TEMMUZDA VEDA ETTİ
Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayan Galatasaray, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilen Cimbom, rövanş maçında ise 1-1 berabere kaldı ve Temmuz ayında Avrupa'ya mendil salladı.
ASLAN'IN LİG REKORLARI
-Sarı-kırmızılılar, 20 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım...
-Galatasaray, 4 kezle lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan ekip oldu.
-1992-1993 sezonunda Ankaragücü'nü 8-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, 59 yıllık lig tarihinin en farklı skorlu deplasman galibiyetini aldı.
-Deplasmanda 40 maç yenilmeyen Galatasaray, evinde üst üste 25 müsabaka kazanma başarısı gösterdi.
-Sarı-kırmızılılar, 1962-1963 sezonunda 42 maçta 105 gol atarak rekor kırdı.
-Galatasaray, Fenerbahçe ile 15 kezle en çok gol kralı çıkaran takım unvanını paylaşıyor.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:04
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Nerede kalmıştık
Toplam 1
Yorum
EN' son renkliler hakem diye ağlıyodu hakemde naapsın bi üzüldü bi üzüldü acıdı bunlara kümede tuttu.. ama bu kıyak onlara yaramadı ağladı durdular.
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Al Sadd, Franco’nun peşinde
Toplam 1
Yorum
bjk smokie:) yanılmıyosam 1.5 / 2 arası bi bonservise gidecek ama arap takımı belli olmaz bakarsın 3.3 veya 5 verir :D :D :D :D
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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
bjk eee penaltıyı saymazsak da yine maç Beşiktaşın. İtaat etceniz. (nokta)
Cimbom'un gala gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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