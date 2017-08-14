 Cenk Ergün'den Asamoah ve Arda müjdesi – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Cenk Ergün'den Asamoah ve Arda müjdesi

    Cenk Ergün'den Asamoah ve Arda müjdesi

    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

    Ergün, Asamoah transferinde mutlu sona yakın olduklarını, Arda için de görüşmelerin devam ettiğini söyledi. İşte Ergün'ün açıklamaları...

    "ASAMOAH'IN OLMA ŞANSI YÜKSEK"
    Mutluluk bu gece geçerli yarın tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Açıklayacağımız her şey bize kötü dönebiliyor. Asamoah için bir şey söyleyemiyorum. Sadece olma şansı yüksek görünüyor.

    "ARDA TURAN'IN BANA SÖZÜ VAR"
    Arda Turan bizim canımız. Bize gurur vermiş bir kardeşimiz. Arda Turan'ın bana sözü var, bir gün Galatasaray forması giyecek. Biz bunun erken olmasını istiyoruz. İnşallah olacak. 15 gün içinde bitebilir." "66 numarayı Arda'ya ayırdığınız doğru mu?" sorusunu Cenk Ergün, "66 numaramız boşta" cevabını verdi.

    "GOMİS ÇIKARKEN KULAĞIMA EĞİLDİ VE..."
    Cenk Ergün, Gomis'in Türk Telekom Stadı'ndaki atmosferden çok etkilendiğini söyledi. Fransız yıldızın oyundan çıkarken yayına geldiğini belirten Ergün, "Gomis çıkarken benim kulağıma eğildi ve 'merci beaucoup (teşekkürler), Marsilya güzeldi ama burası bambaşka bir yer" dedi.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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