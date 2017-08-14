"Bu Gomis insan değil, aslan boğa karışımı..."

İşte Erman Toroğlu'nun Galatasaray analizi:



"SELÇUK BU TAKIMDA OYNAYAMAZ"

Tudor takımı idare etmeye başlamış. Galatasaray takımı teknik direktörünü 3-4 senedir futbolcular idare ediyordu. Futbolcuların istediği gibi oynuyordu teknik direktörler. Selçuk bu takımda daha forma şansı bulamaz. Bu tempoya ayak uyduramaz. Galatasaray 90 dakika böyle oynayacaktır ama düşüşler de olacaktır.



"KOLAY KOLAY OLMAZ BU"

Futbolcular oynadıkları oyundan keyif alıyor. Kolay kolay olmaz bu. Bu hafta ligde seyrettiğim en keyifli takım Galatasaray. Futbolcular keyif alıyorlar, keyif veriyorlar. Rakip sadece Galatasaray'dan top kapmak için oynuyor, bu da Galatasaraylı oyuncuların yorulmaması anlamına geliyor.

"GOMİS ASLAN-BOĞA KARIŞIMI BİR ŞEY"

Atılan gollerin hepsi kalite kokuyor. İlk golün hazırlanışı, Gomis'in golü çok güzel. Bu Gomis insan falan değil. Aslan boğa karışımı bir şey. Kalçasını falan müthiş kullanıyor Gomis. Yere çok sağlam basıyor. Galatasaraylı oyuncular birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Top tekniği çok iyi oyuncular. Bu hafta en renkli seyrettiğim takım Galatasaray. 45 dakika çok zevk aldım.

"MESAFEYİ ÇOK AÇIYORLAR"

Galatasarayı çok beğendim. Ama mesafeyi çok açıyor, 60 metreye zaman zaman. Kısaltabilirlerse mükemmel bir takım olur. Teknik direktörün ameliyatı gözüküyor. İnşallah galatasaray böyle devam eder. Feghouli geldi ama yedek oyuncu da lazım bu takıma. Tolga veya Feghouli ikisinden biri yedek olacak. Yedek kulübesinin de iyi olması lazım.Sabri 15 senedir şöyle orta yaptı mı. 14-15 sene oynadı Galatasaray da. Belki atmıştır 2-3 defa.



"TARAFTAR MUTLAKA KOMBİNE ALSIN"

Eğer Galatasaray taraftarı kombine almadıysa mutlaka alsınlar. Takım mağlup olsa bile bu futboldan bu takımdan keyif alırlar. Galatasarayın bu kadrosu keyif veriyor. Yan topa çalışmışlar ama yeterli değil. Muslera baya kızdı o pozisyonda. Adam aldılar adamlar boş kaldı. Herkes adamla koştu bir kişi daha boş. Adam tuvalete gitse peşinden gideceksin abi. Başkasına bakmayacaksın. Yakasını bırakmayacaksın, bırakırsan golü yersin.