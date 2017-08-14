 Barcelona’da Arda zirvesi – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Barcelona’da Arda zirvesi

    Barcelona’da Arda zirvesi
    Barcelona'nın Real Madrid ile oynayacağı İspanya Süper Kupa maçı kadrosuna alınmayan 'ın geleceği belli oluyor. Milli oyuncunun, Barcelona'daki kariyerinin sona yaklaştığı belirtilirken, İspanyol basını Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un kritik bir görüşme yapacağı belirtildi. Ahmet Bulut, Barcelona Genel Menajeri Robert Fernandez ile bir araya gelecek.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:03
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