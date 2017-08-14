Aslan saldırısı

Galatasaray, yenilenmiş kadrosuyla sezonun açılış maçında Kayserispor'u farklı mağlup etti.

Igor Tudor'un ekibi, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında iyi futbolunun meyvesini 4-1'lik galibiyetle aldı.

Gomis'in iki gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Younes Belhanda ve Tolga Ciğerci de sarı-kırmızılı formayla ilk golleriyle tanıştılar ve Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk şarkıları söylettiler.

PERDEYİ TOLGA CİĞERCİ AÇTI

Galatasaray, 16. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle Kayserispor karşısında öne geçti. Sağ kanattan Garry Rodrigues, son çizgiye indikten sonra yaptığı ortasında Tolga Ciğerci, altıpas içinde vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

Tolga Ciğerci futbol kariyerinde 3.5 yıl sonra ilk kez gol attı. Galatasaray formasıyla da ilk golünü kaydetti.

KAYSERİSPOR KORNERDEN GOLÜ BULDU

29. dakikada Kullanılan kornerde kale önünde kafa vuruşunu yapan Levent Gülen, topu Galatasaray ağlarına gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

BELHANDA'DAN MUHTEŞEM GOL

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda 35. dakikada Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü attı be takımını yeniden öne geçirdi. Mariano'nun ortasını ceza sahasında Gomis indirdi. Topu önüne alan Belhanda, Kayserispor ağlarını sarstı.

GOMİS DE SİFTAH YAPTI

37'de bu kez Cimbom'un bir başka yeni yıldızı Gomis sahneye çıktı. 2 dakika önce golünü atan Younes Belhanda Bafetimbi Gomis'in golünün hazırlayıcısı oldu. Fransız golcü, Cristian Sapunaru'yu geçtikten sonra sağ ayağıyla yerden çok sert vurarak topu ağlarla buluşturdu.

CİMBOM'UN GOLÜ SAYILMADI

65'te Rodrigues'in pasında Gomis topu ağlarla buluşturdu. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Kayserisporlu Lopes, 85. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazları sonrası Kayserisporlu Tiago Lopes 2. sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Gomis duble yaptı, Galatasaray skoru 4-1'e getirdi. Gomis attığı golden sonra Selçuk İnan'a koşup sarıldı.