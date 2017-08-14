Aslan saldırısı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaptı. Sezona 7 yeni transferle giren Cimbom, Kayserispor'u 4-1'ye geçti. Yeni transferlerden Gomis 2 gol 1 asist, Belhanda 1 gol 1 asist yaptı. Kayserispor'dan Lopes'in 85. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Cimbom'un diğer golünü Tolga Ciğerci attı.
Galatasaray, yenilenmiş kadrosuyla sezonun açılış maçında Kayserispor'u farklı mağlup etti.
Igor Tudor'un ekibi, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında iyi futbolunun meyvesini 4-1'lik galibiyetle aldı.
Gomis'in iki gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Younes Belhanda ve Tolga Ciğerci de sarı-kırmızılı formayla ilk golleriyle tanıştılar ve Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk şarkıları söylettiler.
PERDEYİ TOLGA CİĞERCİ AÇTI
Galatasaray, 16. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle Kayserispor karşısında öne geçti. Sağ kanattan Garry Rodrigues, son çizgiye indikten sonra yaptığı ortasında Tolga Ciğerci, altıpas içinde vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.
Tolga Ciğerci futbol kariyerinde 3.5 yıl sonra ilk kez gol attı. Galatasaray formasıyla da ilk golünü kaydetti.
KAYSERİSPOR KORNERDEN GOLÜ BULDU
29. dakikada Kullanılan kornerde kale önünde kafa vuruşunu yapan Levent Gülen, topu Galatasaray ağlarına gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
BELHANDA'DAN MUHTEŞEM GOL
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda 35. dakikada Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü attı be takımını yeniden öne geçirdi. Mariano'nun ortasını ceza sahasında Gomis indirdi. Topu önüne alan Belhanda, Kayserispor ağlarını sarstı.
GOMİS DE SİFTAH YAPTI
37'de bu kez Cimbom'un bir başka yeni yıldızı Gomis sahneye çıktı. 2 dakika önce golünü atan Younes Belhanda Bafetimbi Gomis'in golünün hazırlayıcısı oldu. Fransız golcü, Cristian Sapunaru'yu geçtikten sonra sağ ayağıyla yerden çok sert vurarak topu ağlarla buluşturdu.
CİMBOM'UN GOLÜ SAYILMADI
65'te Rodrigues'in pasında Gomis topu ağlarla buluşturdu. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI
Kayserisporlu Lopes, 85. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazları sonrası Kayserisporlu Tiago Lopes 2. sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Gomis duble yaptı, Galatasaray skoru 4-1'e getirdi. Gomis attığı golden sonra Selçuk İnan'a koşup sarıldı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:39
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Aslan saldırısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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