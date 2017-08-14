 Asamoah en geç cuma geliyor... – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Asamoah en geç cuma geliyor...

    Asamoah en geç cuma geliyor...

    G.Saray sol bek açığını Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah ile çözdü.

    Feghouli transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrilirken, transfer listesinde ilk sıradaki Kwadwo Asamoah'ın kulübü Juventus'tan beklenen haber geldi.

    Sol bek transferi yapmadan Asamoah'ı yollamayacağını Galatasaray'a ileten Juve, geçtiğimiz sene 2 yıllığına kiralık gönderdiği Leonardo Spinazzola'nın erken dönüşü için Atalanta kulübüyle anlaşmaya vardı.

    Spinazzola'nın bu hafta içinde tekrar Juventus'a katılması sonrası Galatasaray, Asamoah'la masaya oturup transferi resmileştirecek.

    Ganalı futbolcu ile 4 yıllığına, yıllık 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılıların Juventus'la 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah için İtalyan devine 5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

    Asamoah'ın cuma gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Asamoah en geç cuma geliyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.