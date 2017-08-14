Asamoah en geç cuma geliyor...
G.Saray sol bek açığını Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah ile çözdü.
Feghouli transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrilirken, transfer listesinde ilk sıradaki Kwadwo Asamoah'ın kulübü Juventus'tan beklenen haber geldi.
Sol bek transferi yapmadan Asamoah'ı yollamayacağını Galatasaray'a ileten Juve, geçtiğimiz sene 2 yıllığına kiralık gönderdiği Leonardo Spinazzola'nın erken dönüşü için Atalanta kulübüyle anlaşmaya vardı.
Spinazzola'nın bu hafta içinde tekrar Juventus'a katılması sonrası Galatasaray, Asamoah'la masaya oturup transferi resmileştirecek.
Ganalı futbolcu ile 4 yıllığına, yıllık 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılıların Juventus'la 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah için İtalyan devine 5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.
Asamoah'ın cuma gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:59
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Çin devlet televizyonundan Beşiktaş yayını
Toplam 4
Yorum
sayın başkanım teknik heyetimiz ile birlikte quarizmanın kulaklarını bir çekseniz,artık bunun yapmış oldugu agresiflik ve artistlikleri canlı yayında görme
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Çin devlet televizyonundan Beşiktaş yayını
Toplam 4
Yorum
TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM Beşiktaş takımını hızla bir dünya yıldızı yapma yolunda yapılan çalışmalarınızdan dolayı gönülden tebrikler ve teşekkürler.
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Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 4
Yorum
ESPANYOL FATİH HOCA EMRE MOR Mascherano transferleri olursa şampiyonluk gelir
Asamoah en geç cuma geliyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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