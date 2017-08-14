Asamoah en geç cuma geliyor...

Feghouli transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrilirken, transfer listesinde ilk sıradaki Kwadwo Asamoah'ın kulübü Juventus'tan beklenen haber geldi.

Sol bek transferi yapmadan Asamoah'ı yollamayacağını Galatasaray'a ileten Juve, geçtiğimiz sene 2 yıllığına kiralık gönderdiği Leonardo Spinazzola'nın erken dönüşü için Atalanta kulübüyle anlaşmaya vardı.

Spinazzola'nın bu hafta içinde tekrar Juventus'a katılması sonrası Galatasaray, Asamoah'la masaya oturup transferi resmileştirecek.

Ganalı futbolcu ile 4 yıllığına, yıllık 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılıların Juventus'la 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah için İtalyan devine 5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Asamoah'ın cuma gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.