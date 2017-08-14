 Asamoah da tamam – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Asamoah da tamam

    Asamoah da tamam

    G.Saray sol bek açığını da Ganalı futbolcu ile çözdü.

    Galatasaray, için Juventus ile anlaşmaya vardı. Ganalı futbolcu ile yıllık 2.5 milyon euro'ya anlaşan sarı-kırmızılı yönetimin, İtalyan ekibine 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah için 5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Juventus, Galatasaray ile anlaşan Asamoah'ı Lazio ile oynanan İtalya Kupası finali kadrosuna almamıştı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:03
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