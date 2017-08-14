Adım adım Galatasaray
Barcelona macerası bitmek üzere olan Arda için oklar Türkiye'yi gösteriyor. İspanyol basını, Katalan ekibinde satış listesine konan ve Real Madrid derbisinde kadroya bile alınmayan milli futbolcuya, sarı-kırmızılı kulüp dışında ciddi bir teklif gelmediğini yazdı. Arda'nın satılmasını isteyen kişi yeni hocası Ernesto Valverde.Cimbom'un teklifi 12 milyon Euro opsiyonlu kiralama olacak
BARCELONA'YA ÇIKARMA
İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, dün oynanan Real Madrid Süper Kupa finalinde kadroda yer almayan Arda'ya, teknik direktör Valverde'nin artık şans vermeyi düşünmediğini yazdı. Haberde, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un İspanya'ya çağrıldığı ve bu kararın iletileceği belirtildi. Bu arada 30 yaşındaki futbolcu için kulübünden randevu alan sarı-kırmızılı yönetim, bu hafta Barcelona'ya çıkarma yaparak kiralık teklifini sunacak. Pakete satın alma opsiyonu olarak da 12 milyon Euro eklenecek.
NUMARASINI AYIRTMIŞTI!
Arda Turan'ın G.Saray'la ilk temaslarında, "Altyapıdan çıktığımda kullandığım 66 numarayı kimseye vermeyin" mesajı verdiğini duyurmuştu.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:31
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Kırılgan takımız
Toplam 9
Yorum
genç fb aykut hoca demirel souza ve persie sahada bi iş yapamadı. 2 goldede hataları çok.2-0 kazanılacak maçı evirdi çevirdi 2-2 yaptı yahlış 11
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
CIM BOM BOM TABI KI GS DA BIRAKIR - BASKA TAKIMDA BU PARAYI BULAMAZ - BASKA TAKIMA GIDEMEZ HEM YOKSA HERKES GÖRÜR KAC PARAYA OYNAR DIYE - AYNI SNEIJDER
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
fatih selçuk la mslera arasında fazla maaş farkı yok.ikisi de yüksek ama birisi canla başla mücadele ediyor kurtarıyor.diğeri ortasahayı çökertti.
Adım adım Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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