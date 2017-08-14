 Adım adım Galatasaray – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Adım adım Galatasaray

    Adım adım Galatasaray

    Barcelona macerası bitmek üzere olan Arda için oklar Türkiye'yi gösteriyor. İspanyol basını, Katalan ekibinde satış listesine konan ve Real Madrid derbisinde kadroya bile alınmayan milli futbolcuya, sarı-kırmızılı kulüp dışında ciddi bir teklif gelmediğini yazdı. Arda'nın satılmasını isteyen kişi yeni hocası Ernesto Valverde.Cimbom'un teklifi 12 milyon Euro opsiyonlu kiralama olacak

    Önemli yıldızları kadrosuna katan ancak asıl bombayı 'ı geri alarak patlatmak isteyen Galatasaray, hedefine adım adım yaklaşıyor. Barcelona'da sıkıntılı bir dönem geçiren ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan milli futbolcuya sarı-kırmızılı kulüp dışında ciddi bir teklifin olmaması, bu olasılığı güçlendiren en önemli detay.

    BARCELONA'YA ÇIKARMA
    İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, dün oynanan Real Madrid Süper Kupa finalinde kadroda yer almayan Arda'ya, teknik direktör Valverde'nin artık şans vermeyi düşünmediğini yazdı. Haberde, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un İspanya'ya çağrıldığı ve bu kararın iletileceği belirtildi. Bu arada 30 yaşındaki futbolcu için kulübünden randevu alan sarı-kırmızılı yönetim, bu hafta Barcelona'ya çıkarma yaparak kiralık teklifini sunacak. Pakete satın alma opsiyonu olarak da 12 milyon Euro eklenecek.

    NUMARASINI AYIRTMIŞTI!
    'ın G.Saray'la ilk temaslarında, "Altyapıdan çıktığımda kullandığım 66 numarayı kimseye vermeyin" mesajı verdiğini duyurmuştu.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:31
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