 Yeni sponsor – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Yeni sponsor

    Yeni sponsor
    Galatasaray, ileri teknoloji, yüksek kalite ve kreatif tasarımlara sahip cihazlarının yeni markası Fluo ile iş birliğine gitti. Türkiye mobil iletişim pazarında son derece inovatif ve dinamik olan Fluo markası Galatasaray Futbol Takımı'nın sponsoru oldu. Anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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