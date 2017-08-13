 Sola İtalya’dan bir aday daha – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Sola İtalya’dan bir aday daha

    Sola İtalya’dan bir aday daha

    Aslan, Martella için Crotone ile temasa geçti.

    Galatasaray'ın sol bek adayları arasına İtalya'nın Crotone takımında forma giyen Bruno Martella da eklendi. Asamoah ve Strinic ile birlikte teknik direktör İgor Tudor'un yönetime sunduğu oyuncular arasında yer alan İtalyan sol bekle ilgili görüşmelerin başladığı iletildi. Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini sorduğu ve Crotone'nin 2.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı bildirildi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:52
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