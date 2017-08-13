 Sabri'den G.Saray'a sert sözler – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Sabri'den G.Saray'a sert sözler

    Sabri'den G.Saray'a sert sözler

    Geçen sezon G.Saray'dan ayrılarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'ye imza atan , G.Saray'da futbolu bırakmasının engellendiğini söyledi.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Sabri, sözlerine Fenerbahçe maçını değerlendirerek başladı.

    Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendiren ; "İyi mücadele ettik. Ben de dahil bir çok oyuncu takıma yeni geldi. Hocamız da takımın başına yeni geçti. Bu kısa süreçte iyi bir birliktelik yaşadık. Takım arkadaşlarımın yetenekleri ve karakterleri inanılmaz derece iyi. İnşallah bundan sonra Göztepe camiasına yakışır mücadele edeceğiz." dedi.

    "HOCA DEĞİL YÖNETİMİN KARARI"
    "Galatasaray'da bırakmak ister miydin?" ve "Engellendiğini düşünüyor musun?"soruları üzerine Sabri Sarıoğlu; "Net bir şekilde söyleyeyim. Engellendim. Konuşacak bir şey yok" dedi.

    Yönetim mi yoksa hoca mı engelledi sorusuna da Sabri, "Şu an konuşmak istemiyorum ama şunu bilin hocayla alakası yok" yanıtını verdi.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:05
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