Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Geçen sezon G.Saray'dan ayrılarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'ye imza atan Sabri Sarıoğlu, G.Saray'da futbolu bırakmasının engellendiğini söyledi.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Sabri, sözlerine Fenerbahçe maçını değerlendirerek başladı.
Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendiren Sabri Sarıoğlu; "İyi mücadele ettik. Ben de dahil bir çok oyuncu takıma yeni geldi. Hocamız da takımın başına yeni geçti. Bu kısa süreçte iyi bir birliktelik yaşadık. Takım arkadaşlarımın yetenekleri ve karakterleri inanılmaz derece iyi. İnşallah bundan sonra Göztepe camiasına yakışır mücadele edeceğiz." dedi.
"HOCA DEĞİL YÖNETİMİN KARARI"
"Galatasaray'da bırakmak ister miydin?" ve "Engellendiğini düşünüyor musun?"soruları üzerine Sabri Sarıoğlu; "Net bir şekilde söyleyeyim. Engellendim. Konuşacak bir şey yok" dedi.
Yönetim mi yoksa hoca mı engelledi sorusuna da Sabri, "Şu an konuşmak istemiyorum ama şunu bilin hocayla alakası yok" yanıtını verdi.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:05
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Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Toplam 1
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU adam diğer takımlara gitmedi sarı kırmızı seçti ve tarık duruyor cavanda dursun ama sabriyi çıkardınız o kalplerimizde kaldı sizde kim olu
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''Kanım kaynar yerimde duramam''
Toplam 3
Yorum
sen ben stoper artık emin ellerde renkliler düşünsün artık çok tecübeli defans hayırlısı olsun medel birde vida gelirse şampıyonlar liginde iddalı
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"Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayali..."
Toplam 17
Yorum
fbli.ali beyler kusurabakmayın rıdvan hoca dogru yazıyor sonunda üzülecegine başda üzül bu aziz başkanla aykut hocayla olmaz bu işler
Sabri'den G.Saray'a sert sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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