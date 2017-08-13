İşte yeni Cimbom
Igor Tudor, galada 6 yeni transferi sahaya sürecek. Mariano, Maicon, Ndiaye, Fernando, Belhanda ve Gomis ana kadroda.
MAİCON'UN PARTNERİ BELİRSİZ
Cimbom'da kalede Fernando Muslera yer alacak. Sağ bekte yılların alışkanlığı Sabri'nin yerine Mariano forma giyecek. Maicon'un partner ise belirsiz. Tudor, formsuz Ahmet Çalık, durumu belirsiz Serdar Aziz ve Ryan Donk arasında kararsız. Sol bekte ise yetersiz görülen iki isim arasında bir tercih yapmak zorunda. Ya bu bölgenin orjinal adamı Lionel Carole ya da sağ bekten devşirilen Martin Linnes oynayacak.
SİNAN KORKUSU
Igor Tudor, Kayseri'ye karşı sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ı riske etmek istemiyor. Ön liberoda Fernando forma giyecek. Ndiaye ve Belhanda hücumu şekillendirecek. Tudor kanatlarda Rodrigues ve Sinan Gümüş'e şans tanımak istiyor. Ancak mutsuz görüntüsü ve ayrılmak istediğini dile getirmesiyle taraftar Sinan Gümüş'e tepkili.
TEK FORVET GOMİS
G.Saray içerideki ilk iç saha maçında Gomis'le 90 dakikaya başlayacak. Mücadelenin gidişatına ve skora göre ise Tudor hafta arası idmanlarında denediği 4-4-2 sistemine dönecek. Bu durumda Belhanda'yı sola atacak olan Hırvat çalıştırıcı Gomis'in yanına Eren'i de sürecek.
YENİLER İDDİALI
Younes Belhanda: Lig başlayacak, mutluyum. Çok önemli maça çıkacağız. Taraftarlarımız için çok fazla gol atmaya çalışacağız.
Bafetimbi Gomis: Sezonun ilk maçı. Kazanamak istiyoruz. Güvene ihtiyacımız var. Taraftarımızın da güvene ihtiyacımız var.
Badou Ndiaye: Yeni sezon başladı. Umarım bizim için her şey çok iyi geçer. Taraftarımız hazır, biz de hazırız.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:48
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
İşte yeni Cimbom haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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