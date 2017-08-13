 İşte yeni Cimbom – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    İşte yeni Cimbom

    İşte yeni Cimbom

    , galada 6 yeni transferi sahaya sürecek. Mariano, Maicon, Ndiaye, Fernando, Belhanda ve Gomis ana kadroda.

    Kötü geçen iki sezonun ardından sarı-kırmızılılar kadrolarında büyük bir değişikliğe gitmişti. Wesley Sneijder, Bruma, Lukas Podolski gibi süper yıldızlarla yollar ayrılırken Cimbom'un uçakları bir bir İstanbul'a inmişi. İşte ilk maç geldi çattı. Aslan yarın yeni sezonun ilk maçında Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Teknik direktör Igor Tudor sahaya geçmiş yıllara oranla bambaşka bir 11 sürecek. Son döneme damga vuran tanıdık yüzler artık olmayacak.

    MAİCON'UN PARTNERİ BELİRSİZ
    Cimbom'da kalede Fernando Muslera yer alacak. Sağ bekte yılların alışkanlığı Sabri'nin yerine Mariano forma giyecek. Maicon'un partner ise belirsiz. Tudor, formsuz Ahmet Çalık, durumu belirsiz Serdar Aziz ve Ryan Donk arasında kararsız. Sol bekte ise yetersiz görülen iki isim arasında bir tercih yapmak zorunda. Ya bu bölgenin orjinal adamı Lionel Carole ya da sağ bekten devşirilen Martin Linnes oynayacak.

    SİNAN KORKUSU
    , Kayseri'ye karşı sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ı riske etmek istemiyor. Ön liberoda Fernando forma giyecek. Ndiaye ve Belhanda hücumu şekillendirecek. Tudor kanatlarda Rodrigues ve Sinan Gümüş'e şans tanımak istiyor. Ancak mutsuz görüntüsü ve ayrılmak istediğini dile getirmesiyle taraftar Sinan Gümüş'e tepkili.

    TEK FORVET GOMİS
    G.Saray içerideki ilk iç saha maçında Gomis'le 90 dakikaya başlayacak. Mücadelenin gidişatına ve skora göre ise Tudor hafta arası idmanlarında denediği 4-4-2 sistemine dönecek. Bu durumda Belhanda'yı sola atacak olan Hırvat çalıştırıcı Gomis'in yanına Eren'i de sürecek.

    YENİLER İDDİALI

    Younes Belhanda: Lig başlayacak, mutluyum. Çok önemli maça çıkacağız. Taraftarlarımız için çok fazla gol atmaya çalışacağız.

    Bafetimbi Gomis: Sezonun ilk maçı. Kazanamak istiyoruz. Güvene ihtiyacımız var. Taraftarımızın da güvene ihtiyacımız var.

    Badou Ndiaye: Yeni sezon başladı. Umarım bizim için her şey çok iyi geçer. Taraftarımız hazır, biz de hazırız.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
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