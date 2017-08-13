 G.Saray’da bırakacak! – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    G.Saray’da bırakacak!

    G.Saray’da bırakacak!
    Trabzonspor'a döneceğine dair haberler yapılan 'ın kaptanı için menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Altıparmak, "G.Saray ile 2 yıl daha sözleşmesi vardır. Temennisi Galatasaray camiasında futbol kariyerini sonlandırmaktır" dedi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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