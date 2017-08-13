Feghouli yola çıktı
Galatasaray’ın yeni transferi Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takıma imza atmak üzere İstanbul’a geliyor.
27 yaşındaki başarılı orta saha, bu paylaşımının altına da, "Türkiye'nin en büyük kulübü için yola çıkıyorum. İstanbul, ben geliyorum" notunu düştü.
Sofiane Feghouli'nin bugün saat 18.40'ta İstanbul'da olması bekleniyor.
Türkiye'nin en büyük kulübü için yola çıkıyorum. İstanbul, ben geliyorum! @GalatasaraySK @TK_TR— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) 13 Ağustos 2017
I hit the road for the biggest club of ?????? pic.twitter.com/9sy8ZPOEpT
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:45
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SOSYALbahçe
Toplam 93
Yorum
Kartaliçe Fenerin puan kaybetmesine sevinirim de şu durum kötü ya ne sanıyo bunlar kendini acaba fener buyuk camia farkinda degiller galiba
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Fenerbahçe'nin "10 numara" tercihi
Toplam 8
Yorum
mehmet sevillanın maçını seyrettim bu kadar hızlı top oynanırmı ne o öyle basket maçı gibi futbol dediğin attığı pas ya boşa ya da taca çıkacak
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Özlem bitecek
Toplam 54
Yorum
ömer te. Hep derim .sen bizim KOCAMAN FİYASKO muzsun.Göztepeyle oynuyosun 6 savunma oyuncusu var 11 de.pörse- ismaili sayma 2 oyuncun eksik ..9 kişi
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