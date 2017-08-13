 Feghouli İstanbul'a geldi – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    İstanbul'a geldi

    Feghouli İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane 'yi taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

    Galatasaray, adeta yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların uzun süre önce anlaşmaya vardığı ancak eski kulübü West Ham United'dan alacaklarının olması nedeniyle Galatasaray'a bir türlü imza atamayan Cezayirli futbolcu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

    27 yaşındaki başarılı orta saha, bu paylaşımının altına da, "Türkiye'nin en büyük kulübü için yola çıkıyorum. İstanbul, ben geliyorum" notunu düştü.

    UÇAĞI İSTANBUL'A GELDİ
    THY'nin tarifeli uçağıyla yola çıkan Sofiane Feghouli, 18.00 sularında İstanbul'a geldi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:21
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