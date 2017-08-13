Feghouli İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli'yi taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.
27 yaşındaki başarılı orta saha, bu paylaşımının altına da, "Türkiye'nin en büyük kulübü için yola çıkıyorum. İstanbul, ben geliyorum" notunu düştü.
UÇAĞI İSTANBUL'A GELDİ
THY'nin tarifeli uçağıyla yola çıkan Sofiane Feghouli, 18.00 sularında İstanbul'a geldi.
Türkiye'nin en büyük kulübü için yola çıkıyorum. İstanbul, ben geliyorum! @GalatasaraySK @TK_TR— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) 13 Ağustos 2017
I hit the road for the biggest club of ?????? pic.twitter.com/9sy8ZPOEpT
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:21
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
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SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
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Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
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