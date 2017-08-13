 Feghouli hasreti bitiyor – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Feghouli hasreti bitiyor

    Feghouli hasreti bitiyor
    'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi nihayet belli oldu. West Ham ile arasındaki sorunları çözen Feghouli bugün 15.45'te İstanbul'da olacak. Galatasaraylıların iki haftadır gelmesini beklediği Cezayirli sağ açığın transferi dün KAP'a da bildirildi. Feghouli bugün 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:10
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