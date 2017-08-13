Aslan’ın ‘En’leri

-En çok şampiyon: 20 En kötü derecesi: 11.'lik

-En iyi sezonu: 2015-16 (83 puan)

-En kötü sezonu: 1979-80 (29 puan)

-En çok maç kazandığı sezon: 1960-61 ve 1987-88 (27 galibiyet)

-En az galibiyetli sezonu: 1979-80 (8 galibiyet)

-En çok beraberlik aldığı sezon: 1966-67 (17 beraberlik)

-En az beraberlik: 1991-92 (3 beraberlik)

-En az yenildiği sezon: 1985-86 (Yenilgisiz)

-En çok yenildiği sezon: 2010-11 (16 yenilgi)

-En çok gol attığı sezon: (1962-63 (105 gol)

-En az gol attığı sezon: 1981-82 (26 gol)

-En az gol yediği sezon: 1972-73 (12 gol)

-En çok gol yediği sezon: 2015-16 (49 gol)

-En farklı galibiyeti aldığı sezonlar: 1959-60 (Altınordu), 1992-93 (A.Gücü) 8-0

-En farklı yenilgisi: 2002-2003 (Fenerbahçe) 6-0

-En gollü maçını oynadığı sezon: 1982-83 (Adana Demirspor) 9-2

-En iyi averajla tamamladığı sezon: 1996-1997 (Artı 60)

-En kötü averajı: 2010-11 (Eksi 5)