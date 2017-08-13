Aslan’ın ‘En’leri
-En iyi sezonu: 2015-16 (83 puan)
-En kötü sezonu: 1979-80 (29 puan)
-En çok maç kazandığı sezon: 1960-61 ve 1987-88 (27 galibiyet)
-En az galibiyetli sezonu: 1979-80 (8 galibiyet)
-En çok beraberlik aldığı sezon: 1966-67 (17 beraberlik)
-En az beraberlik: 1991-92 (3 beraberlik)
-En az yenildiği sezon: 1985-86 (Yenilgisiz)
-En çok yenildiği sezon: 2010-11 (16 yenilgi)
-En çok gol attığı sezon: (1962-63 (105 gol)
-En az gol attığı sezon: 1981-82 (26 gol)
-En az gol yediği sezon: 1972-73 (12 gol)
-En çok gol yediği sezon: 2015-16 (49 gol)
-En farklı galibiyeti aldığı sezonlar: 1959-60 (Altınordu), 1992-93 (A.Gücü) 8-0
-En farklı yenilgisi: 2002-2003 (Fenerbahçe) 6-0
-En gollü maçını oynadığı sezon: 1982-83 (Adana Demirspor) 9-2
-En iyi averajla tamamladığı sezon: 1996-1997 (Artı 60)
-En kötü averajı: 2010-11 (Eksi 5)
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Aslan’ın ‘En’leri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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