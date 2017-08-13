 Aslan’ın ‘En’leri – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Aslan’ın ‘En’leri

    Aslan’ın ‘En’leri
    -En çok şampiyon: 20 En kötü derecesi: 11.'lik
    -En iyi sezonu: 2015-16 (83 puan)
    -En kötü sezonu: 1979-80 (29 puan)
    -En çok maç kazandığı sezon: 1960-61 ve 1987-88 (27 galibiyet)
    -En az galibiyetli sezonu: 1979-80 (8 galibiyet)
    -En çok beraberlik aldığı sezon: 1966-67 (17 beraberlik)
    -En az beraberlik: 1991-92 (3 beraberlik)
    -En az yenildiği sezon: 1985-86 (Yenilgisiz)
    -En çok yenildiği sezon: 2010-11 (16 yenilgi)
    -En çok gol attığı sezon: (1962-63 (105 gol)
    -En az gol attığı sezon: 1981-82 (26 gol)
    -En az gol yediği sezon: 1972-73 (12 gol)
    -En çok gol yediği sezon: 2015-16 (49 gol)
    -En farklı galibiyeti aldığı sezonlar: 1959-60 (Altınordu), 1992-93 (A.Gücü) 8-0
    -En farklı yenilgisi: 2002-2003 (Fenerbahçe) 6-0
    -En gollü maçını oynadığı sezon: 1982-83 (Adana Demirspor) 9-2
    -En iyi averajla tamamladığı sezon: 1996-1997 (Artı 60)
    -En kötü averajı: 2010-11 (Eksi 5)
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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