Asamoah’ın kaderi Spinazzola’nın elinde

Galatasaray'a Kwadwo Asamoah için müjdeyi Goal Italia'dan gazeteci Romeo Agresti verdi. Juventus'un Atalanta'da kiralık oynayan Leonardo Spinazzola'yı geri çağırdığını operasyonun sonuçlanması durumunda Ganalı sol bekin de G.Saray'ın yolunu tutacağını iddia etti.