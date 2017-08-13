 Asamoah’ın kaderi Spinazzola’nın elinde – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Asamoah’ın kaderi Spinazzola’nın elinde

    Asamoah’ın kaderi Spinazzola’nın elinde
    Galatasaray'a Kwadwo Asamoah için müjdeyi Goal Italia'dan gazeteci Romeo Agresti verdi. Juventus'un Atalanta'da kiralık oynayan Leonardo Spinazzola'yı geri çağırdığını operasyonun sonuçlanması durumunda Ganalı sol bekin de G.Saray'ın yolunu tutacağını iddia etti.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:49
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