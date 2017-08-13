 Arda kadro dışı kaldı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Arda kadro dışı kaldı

    Arda kadro dışı kaldı

    Galatasaray'ın transfer etmek için nabız yokladığı , 'da iyice gözden düştü.

    Milli futbolcu, Barça'nın bu akşam 23.00'de Real Madrid ile oynayacağı İspanya Süper Kupası kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda Arda'nın yanı sıra Andre Gomes, Marlon, Sergi Samper, Munir El Haddadi ve Douglas da yer almadı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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