Arda kadro dışı kaldı

Galatasaray'ın transfer etmek için nabız yokladığı Arda Turan, Barcelona'da iyice gözden düştü.

Milli futbolcu, Barça'nın bu akşam 23.00'de Real Madrid ile oynayacağı İspanya Süper Kupası kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda Arda'nın yanı sıra Andre Gomes, Marlon, Sergi Samper, Munir El Haddadi ve Douglas da yer almadı.