 Ailesini dinledi – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Ailesini dinledi

    Ailesini dinledi
    Bild gazetesi, Galatasaray'ın için Schalke ile anlaştığını ama eşi ile çocuğunun Gelsenkirchen'den ayrılmak istememesi yüzünden transferin gerçekleşmediğini yazdı. Ukraynalı oyuncunun, Shakhtar Donetsk ve Milan'ı da geri çevirdiği bildirildi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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