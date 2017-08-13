 40 bin taraftar – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    40 bin taraftar

    40 bin taraftar
    Östersunds faciasına rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takıma küsmüş değil. Sezon öncesi 26 bini aşkın kombine satıldı. Kayserispor maçı için de 15 bine yakın da biletin satıldığı belirtildi. 40 bin taraftar bekleniyor.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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