 Serdar Aziz’e özel ilgi – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’e özel ilgi

    Serdar Aziz’e özel ilgi
    Taktik idmanlarda Tudor'un ile yakından ilgilenmesi dikkat çekiyor. Kendisi de bir savunmacı olan Hırvat hoca, Serdar'a yaptığı hataları oyunu durdurarak anlatıyor. Tudor'un geçtiğimiz sezon sakatlığından dolayı yararlanamadığı Serdar'ı bu sezon defansta banko düşündüğü ve çok şey beklediği belirtiliyor.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar Aziz’e özel ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.