Serdar Aziz’e özel ilgi
Taktik idmanlarda Tudor'un Serdar Aziz ile yakından ilgilenmesi dikkat çekiyor. Kendisi de bir savunmacı olan Hırvat hoca, Serdar'a yaptığı hataları oyunu durdurarak anlatıyor. Tudor'un geçtiğimiz sezon sakatlığından dolayı yararlanamadığı Serdar'ı bu sezon defansta banko düşündüğü ve çok şey beklediği belirtiliyor.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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