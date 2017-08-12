 Selçuk’un yerine Fernando – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Selçuk’un yerine

    Selçuk’un yerine Fernando

    Tudor 6 yeni transferi de Kayserispor karşısında ilk 11’de oynatacak Ön liberoda sakatlığı olan Selçuk’un yerine formaya yakın.

    Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Igor Tudor sezonun ilk maçında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Hırvat çalıştırıcı, 6 yeni transferi de sahaya sürmeyi planlarken, sağ üst adalesinde sorun yaşayan kaptan Selçuk İnan'ın yerine ön liberoda büyük olasılıkla Fernando görev alacak. Türk Telekom Arena'da pazartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarıkırmızılı takımın kalede Muslera, savunmada Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, ön liberoda , orta sahada Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Sinan Gümüş ve ileride Gomis tertibiyle çıkması bekleniyor.

    SİSTEM 4-1-4-1 OLACAK
    Tedavisi süren Selçuk'un yanı sıra Yasin, Carole, Tolga, Donk, Eren ve Ahmet Çalık ise kulübede yer almaya aday isimler. Tudor'un taktik idmanlarında Fernando'yu ön liberoda tek oynatarak, Ndiaye'ye Belhanda ile önde görev verdiği ve 4-1-4-1 sistemini denediği de gelen haberler arasında.


    Savaş Çorlu
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:58
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