 Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu? – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

    Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

    Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Selçuk İnan'ın menajerinden açıklama geldi. Milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak sosyal medyadan verdiği mesajda " Selçuk İnan'ın Galatasaray'la 2 sene sözleşmesi var" dedi ve şöyle konuştu:

    "Bir süredir temsilcisi olduğumuz Selçuk İnan ile ilgili bazı gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Futbolcumuz Selçuk İnan'ın galatasaray Spor Kulübü ile 2 sene daha sözleşmesi vardır. Temennisi ait olduğu büyük galatasaray camiasında futbol kariyerini sonlandırmaktır. Kamuoyunu meşgul eden asılsız haberlere itibar edilmemesini rica eder, saygılarımı sumarım"

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:05
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