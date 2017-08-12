Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

"Bir süredir temsilcisi olduğumuz Selçuk İnan ile ilgili bazı gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Futbolcumuz Selçuk İnan'ın galatasaray Spor Kulübü ile 2 sene daha sözleşmesi vardır. Temennisi ait olduğu büyük galatasaray camiasında futbol kariyerini sonlandırmaktır. Kamuoyunu meşgul eden asılsız haberlere itibar edilmemesini rica eder, saygılarımı sumarım"