Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Selçuk İnan'ın menajerinden açıklama geldi. Milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak sosyal medyadan verdiği mesajda " Selçuk İnan'ın Galatasaray'la 2 sene sözleşmesi var" dedi ve şöyle konuştu:
"Bir süredir temsilcisi olduğumuz Selçuk İnan ile ilgili bazı gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Futbolcumuz Selçuk İnan'ın galatasaray Spor Kulübü ile 2 sene daha sözleşmesi vardır. Temennisi ait olduğu büyük galatasaray camiasında futbol kariyerini sonlandırmaktır. Kamuoyunu meşgul eden asılsız haberlere itibar edilmemesini rica eder, saygılarımı sumarım"
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:05
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Orman'dan Beşiktaş'a ve kendisine verilen cezaya yorum
Toplam 1
Yorum
katalmedel akıllıca bir yorum
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 2
Yorum
Aykut a dikkat Pek birşey yaptığı yok. 3.sene rakiplere bakıp herşeyden önce Cl paralarını düşünüp daha iyi transferler yapmalıydı
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Orman'dan flaş 'Melo' yorumu
Toplam 2
Yorum
Ferhat Ja bjk gelen hepsi efendi ama kartlar penaltilart havada ucusuyor hahaha
Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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