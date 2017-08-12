 Kıbrıslı Sivri G.Saray’da – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Kıbrıslı Sivri G.Saray’da

    Kıbrıslı Sivri G.Saray’da
    Cimbom, Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından 19 yaşındaki golcü futbolcu 'yi U21 takımına transfer etti. Beşiktaş eski yönetcisi Sinan Vardar'ın tavsiyesi ile denenmeye alınan 19 yaşındaki Ahmet Sivri'ye lisans çıkartıldığı öğrenildi. Genç golcü, geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulübü A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol kaydetti.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:13
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