Kıbrıslı Sivri G.Saray’da
Cimbom, Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından 19 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Sivri'yi U21 takımına transfer etti. Beşiktaş eski yönetcisi Sinan Vardar'ın tavsiyesi ile denenmeye alınan 19 yaşındaki Ahmet Sivri'ye lisans çıkartıldığı öğrenildi. Genç golcü, geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulübü A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol kaydetti.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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