Kaynağı açıkla Başkan?
Divan’ın olağanüstü toplanması için gerekli 24 başvuru sayısına ulaşıldı. 16 Ağustos’ta yapılacak toplantıda üyeler, başkan Dursun Özbek’e ‘transferlere harcanan paranın kaynağını’ soracak.
Galatasaray Divan Kurulu, üyelerin başvurusu üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı. Daha önce üyelerden 44'ünün ıslak imzasıyla gündeme getirilen olağanüstü toplantı yapma önerisi, divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından bireysel başvuru gerektiği gerekçesiyle reddedilmişti. Yeterli olan 24 bireysel başvuru sayısına dün ulaşıldı. Olağanüstü Divan Kurulu, 16 Ağustos Çarşamba günü Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek. Üyelerin toplantıda son 2 ay içinde futbol takımıyla ilgili yapılan transferlerin maliyeti ve bu maliyetin kaynağını soracakları öğrenildi. Camiada, Riva'dan gelen paranın transfere harcandığı konuşuluyor. Başkan Dursun Özbek ise bu iddiaları reddetmişti.
6 OYUNCUYA 100 MİLYON EURO!
Sarı-kırmızılı kulüp şu ana kadar kadrosuna kattığı Younes Belhanda (8 milyon euro), Fernando (5 milyon 250 bin euro), Bafetimbi Gomis (2.5 milyon euro), Maicon (7 milyon euro), Ndiaye (7.5 milyon euro) ve Mariano'nun (4 milyon euro) transferleri için toplam 34 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca oyuncuların kulüplerine 5.9 milyon euro bonus vaadinde bulundu. 6 oyuncuya ise sözleşme süreleri tamamlanana kadar toplam 63 milyon euro ücret ödenecek. Transferlerin toplam maliyeti 100 milyon euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp buna karşılık Semih Kaya (2 milyon euro), Bruma (15 milyon euro), Podolski (2.6 milyon euro) ve Cenk Gönen'in satışından (200 bin euro) toplam 19.8 milyon euro gelir elde etti.
ANLAŞMAYA UYMADI
Galatasaray'a bir uyarı da Finansal Fair Play'in babası olarak kabul edilen İtalyan ekomonist Umberto Lago'dan geldi. Calciomercato.com'a konuşan Lago, UEFA'nın takibinde yer alan Galatasaray'ın durumu ile ilgili olarak, "Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü. Onlara bir uzlaşma anlaşması teklif ettik. Ancak Galatasaray bu anlaşmaya uymadı" ifadelerini kullandı.
6 OYUNCUYA 100 MİLYON EURO!
Sarı-kırmızılı kulüp şu ana kadar kadrosuna kattığı Younes Belhanda (8 milyon euro), Fernando (5 milyon 250 bin euro), Bafetimbi Gomis (2.5 milyon euro), Maicon (7 milyon euro), Ndiaye (7.5 milyon euro) ve Mariano'nun (4 milyon euro) transferleri için toplam 34 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca oyuncuların kulüplerine 5.9 milyon euro bonus vaadinde bulundu. 6 oyuncuya ise sözleşme süreleri tamamlanana kadar toplam 63 milyon euro ücret ödenecek. Transferlerin toplam maliyeti 100 milyon euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp buna karşılık Semih Kaya (2 milyon euro), Bruma (15 milyon euro), Podolski (2.6 milyon euro) ve Cenk Gönen'in satışından (200 bin euro) toplam 19.8 milyon euro gelir elde etti.
ANLAŞMAYA UYMADI
Galatasaray'a bir uyarı da Finansal Fair Play'in babası olarak kabul edilen İtalyan ekomonist Umberto Lago'dan geldi. Calciomercato.com'a konuşan Lago, UEFA'nın takibinde yer alan Galatasaray'ın durumu ile ilgili olarak, "Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü. Onlara bir uzlaşma anlaşması teklif ettik. Ancak Galatasaray bu anlaşmaya uymadı" ifadelerini kullandı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Fikret Orman'a soruşturma şoku!
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Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Galatasaray transferde bombayı patlattı
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Bence Çok iyi trasfer
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