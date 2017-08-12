Kapı gibi sözleşme
Sarı-kırmızılı takım, altyapıdan yetişen Mustafa Kapı ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
15 yaşındaki yetenekli oyuncunun aylık maaşı da 150 TL'den 10 kat artışla bin 500 TL'ye yükseltildi. Riekerink döneminde Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında henüz 14 yaşında A takım forması giyerek Okan Buruk ve Tugay Kerimoğlu'nun rekorunu kıran Kapı için 'Yeni Arda' ve 'Pogba' benzetmeleri yapılmıştı. Şimdiden kulüp tarihine geçen Mustafa Kapı'yı Tudor'un da yakından izlediği ve A takımla idmanlara dahil edebileceği öğrenildi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:52
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Bence Çok iyi trasfer
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