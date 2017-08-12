 Kapı gibi sözleşme – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Kapı gibi sözleşme

    Kapı gibi sözleşme

    Sarı-kırmızılı takım, altyapıdan yetişen ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

    15 yaşındaki yetenekli oyuncunun aylık maaşı da 150 TL'den 10 kat artışla bin 500 TL'ye yükseltildi. Riekerink döneminde Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında henüz 14 yaşında A takım forması giyerek Okan Buruk ve Tugay Kerimoğlu'nun rekorunu kıran Kapı için 'Yeni Arda' ve 'Pogba' benzetmeleri yapılmıştı. Şimdiden kulüp tarihine geçen 'yı Tudor'un da yakından izlediği ve A takımla idmanlara dahil edebileceği öğrenildi.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:52
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