İlk maç öncesi iddialı açıklama
Yeni transferlerden Belhanda, Gomis ve Ndiaye, sezonun ilk maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye, 14 Ağustos Pazartesi günü Kayserispor'la Türk Telekom Stadı'nda oynanacak sezonun ilk hafta maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.
GSTV'ye konuşan oyunculardan Younes Belhanda, "Ligin başlayacak olmasından dolayı çok mutluyum. Pazartesi günkü maç çok önemli. Çok güzel bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımız için çok fazla gol atmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Takımın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, Kayserispor önünde sezonun ilk maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Kazanmak bizim için çok önemli. Çünkü güvene ihtiyacımız var. Taraftarımızın da güvene ihtiyacı var." diye konuştu.
Kadroya yeni katılan isimlerden Badou Ndiaye ise çok sıkı çalıştıklarını vurgulayarak, "Yeni sezonun başlangıcı artık çok yaklaştı. Umarım her şey bizim için güzel geçer. Taraftarımız hazır, biz de hazırız." diye görüşlerini aktardı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:42
-
Trabzonspor terörü lanetledi
Toplam 1
Yorum
Bekir Bülbül İki şehidimizin Allah tüm sevenlerine sabır versin mekanlarınız Cennet olsun.
-
10 milyon euro
Toplam 1
Yorum
yaşar Arda için her şeyi yapmaya değer.Takım onunla sınıf atlar.Parasını da biz taraftarlar öderiz.
-
Abdülkadir için sıraya girdiler
Toplam 1
Yorum
e.tosun çok rahat oynar.5 maç sabır.
İlk maç öncesi iddialı açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.