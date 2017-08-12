 Gel artık Feghouli – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Gel artık Feghouli

    Gel artık Feghouli

    Cezayirli yıldız, yazışmalar tamamlanmadığı için dün yine rötar yaptı. Evraklar yetişirse KAP açıklaması bugün yapılacak, Feghouli’nin geliş tarihi de açıklanacak.

    'nin transferi dün de resmiyet kazanmadı. Cezayirli yıldız ile ilgili yazışmaların henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Evrakların yetişmesi halinde transferin bugün önce Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi, ardından Feghouli'nin geliş tarihinin de açıklanması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncunun kulübü West Ham ile arasındaki pürüzleri hallettiği ve 3+1 yıllık sözleşme konusunda Galatasaray ile kesin anlaşma sağladığı bildirilmişti. Menajer Ahmet Bulut da Feghouli'nin en geç yarın İstanbul'da olacağını söyledi. Feghouli gelse dahi büyük olasılıkla Süper Lig'in ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.



    KAYIP ARANIYOR!
    Sarı-kırmızılı taraftarlar yolunu gözledikleri ancak bir türlü gelemeyen Sofiane Feghouli için 'Kayıp aranıyor' ilanı vererek yönetime imalı mesaj gönderdi.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:37
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