Gel artık Feghouli
Cezayirli yıldız, yazışmalar tamamlanmadığı için dün yine rötar yaptı. Evraklar yetişirse KAP açıklaması bugün yapılacak, Feghouli’nin geliş tarihi de açıklanacak.
Sofiane Feghouli'nin transferi dün de resmiyet kazanmadı. Cezayirli yıldız ile ilgili yazışmaların henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Evrakların yetişmesi halinde transferin bugün önce Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi, ardından Feghouli'nin geliş tarihinin de açıklanması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncunun kulübü West Ham ile arasındaki pürüzleri hallettiği ve 3+1 yıllık sözleşme konusunda Galatasaray ile kesin anlaşma sağladığı bildirilmişti. Menajer Ahmet Bulut da Feghouli'nin en geç yarın İstanbul'da olacağını söyledi. Feghouli gelse dahi büyük olasılıkla Süper Lig'in ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
KAYIP ARANIYOR!
Sarı-kırmızılı taraftarlar yolunu gözledikleri ancak bir türlü gelemeyen Sofiane Feghouli için 'Kayıp aranıyor' ilanı vererek yönetime imalı mesaj gönderdi.
KAYIP ARANIYOR!
Sarı-kırmızılı taraftarlar yolunu gözledikleri ancak bir türlü gelemeyen Sofiane Feghouli için 'Kayıp aranıyor' ilanı vererek yönetime imalı mesaj gönderdi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Gary Medel İstanbul'da
Toplam 45
Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
-
Fikret Orman'a soruşturma şoku!
Toplam 32
Yorum
Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
-
Galatasaray transferde bombayı patlattı
Toplam 24
Yorum
Bence Çok iyi trasfer
Gel artık Feghouli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.