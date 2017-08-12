 Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü

    , Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü Kayserispor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı oyuncular, Türk Telekom Stadı'nda bir antrenman gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılılar, taktik uygulamalar sonrası topa sahip olma çalışması yaptı. Galatasaraylı oyuncular, antrenmanı defansif ve ofansif organizasyonlarla tamamladı.

    Tecrübeli futbolcu Selçuk İnan, takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

    , Kayserispor karşılaşmanın hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla tamamlayıp, kampa girecek.

    Bu arada Galatasaray Kulübünün davetlisi olarak Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip edecek serebral palsi hastası Göktu Bozdemir de antrenmanı izledi.

    Antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelen Göktu Bozdemir, sarı-kırmızılı takımın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis ile bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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