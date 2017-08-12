Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü Kayserispor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı oyuncular, Türk Telekom Stadı'nda bir antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılılar, taktik uygulamalar sonrası topa sahip olma çalışması yaptı. Galatasaraylı oyuncular, antrenmanı defansif ve ofansif organizasyonlarla tamamladı.
Tecrübeli futbolcu Selçuk İnan, takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.
Galatasaray, Kayserispor karşılaşmanın hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla tamamlayıp, kampa girecek.
Bu arada Galatasaray Kulübünün davetlisi olarak Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip edecek serebral palsi hastası Göktu Bozdemir de antrenmanı izledi.
Antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelen Göktu Bozdemir, sarı-kırmızılı takımın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis ile bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:11
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Selçuk’un yerine Fernando
Toplam 2
Yorum
Selcuk yeter Selçuk inan yeter abicim artık yerini başkalarına bırak. adam eksiltmeyip yalnızca pas atıp durarak oynayan ortasaha istemiyoruz.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
mustafa la ben böyle turk futboluna ayak bağı bir kulüp görmedim pes ya
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
prana_61 işin içinde fb olunca yaşananlar normal geliyo çünkü fb nin olduğu yerde karekter 3 kağıt vs mübahtır bakıyım fifaya ne cvpveceniz?
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