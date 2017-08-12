 Galatasaray'a yeni sponsor – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'a yeni sponsor

    Galatasaray'a yeni sponsor

    Mobil iletişim ürünleri firması Fluo, Galatasaray Futbol Takımı'na sponsor oldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile kendi alanında en yenilikçi, güvenilir ve saygın marka olmayı hedefleyen Fluo arasında şort sponsorluk anlaşması yapıldı." denildi.

    Yapılan sponsorluk anlaşmasının detaylarının, gelecek günlerde düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:24
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