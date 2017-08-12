Galatasaray'a yeni sponsor
Mobil iletişim ürünleri firması Fluo, Galatasaray Futbol Takımı'na sponsor oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile kendi alanında en yenilikçi, güvenilir ve saygın marka olmayı hedefleyen Fluo arasında şort sponsorluk anlaşması yapıldı." denildi.
Yapılan sponsorluk anlaşmasının detaylarının, gelecek günlerde düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:24
-
Kapı gibi sözleşme
Toplam 2
Yorum
cihanfx maaşı 150 tl den 500TL ye yükselmiş dalgamı geçiyorsunuz bu para istanbulda ev kiralamasına bile yetmez saçmalık
-
Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 1
Yorum
fluo fluo neymiş ya, ilk defa duyuyorum ismini. böyle bir firma mı varmış
-
10 milyon euro
Toplam 5
Yorum
taraftar adına konuşamazsın ben kendi adıma kuruş vermem yani.
Galatasaray'a yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.