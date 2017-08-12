Galatasaray, KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.



?KAP BİLDİRİLDİ!

Galatasaray, Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



İşte o açıklama;



Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Öte yandan Sofiane Feghouli de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yarın İstanbul'da olması beklenen 27 yaşındaki futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından transferini duyurdu.





Feghouli, ''Yarın İstanbul'dayım İnşallah mesajını paylaştı''

Yıldız futbolcunun bu mesajı, Galatasaray taraftarına derin bir nefes aldırırken, Feghouli'nin bu mesajı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.