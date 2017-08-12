 Galatasaray, KAP'a bildirdi – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray, KAP'a bildirdi

    Galatasaray, KAP'a bildirdi

    Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Ayrıca yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Feghouli de sosyal medyadan müjdeyi verdi.

    Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

    Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.

    ?KAP BİLDİRİLDİ!
    Galatasaray, ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    İşte o açıklama;

    Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Öte yandan Sofiane Feghouli de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

    Yarın İstanbul'da olması beklenen 27 yaşındaki futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından transferini duyurdu.

    Feghouli, ''Yarın İstanbul'dayım İnşallah mesajını paylaştı''

    Yıldız futbolcunun bu mesajı, Galatasaray taraftarına derin bir nefes aldırırken, Feghouli'nin bu mesajı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray, KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.