Galatasaray, KAP'a bildirdi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Ayrıca yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Feghouli de sosyal medyadan müjdeyi verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.
Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.
?KAP BİLDİRİLDİ!
Galatasaray, Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte o açıklama;
Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Öte yandan Sofiane Feghouli de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yarın İstanbul'da olması beklenen 27 yaşındaki futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından transferini duyurdu.
Feghouli, ''Yarın İstanbul'dayım İnşallah mesajını paylaştı''
Yıldız futbolcunun bu mesajı, Galatasaray taraftarına derin bir nefes aldırırken, Feghouli'nin bu mesajı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:05
-
Selçuk’un yerine Fernando
Toplam 2
Yorum
Selcuk yeter Selçuk inan yeter abicim artık yerini başkalarına bırak. adam eksiltmeyip yalnızca pas atıp durarak oynayan ortasaha istemiyoruz.
-
Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
mustafa la ben böyle turk futboluna ayak bağı bir kulüp görmedim pes ya
-
Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
prana_61 işin içinde fb olunca yaşananlar normal geliyo çünkü fb nin olduğu yerde karekter 3 kağıt vs mübahtır bakıyım fifaya ne cvpveceniz?
Galatasaray, KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.