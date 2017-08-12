Galatasaray, Feghouli'ye kavuşuyor
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.
Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:15
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Gel artık Feghouli
Toplam 6
Yorum
1905gs Bu saatten sonra Allah aşkına gelmesin bir de yıllık 3.8 milyon€ alıcak
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Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Toplam 6
Yorum
Gitmeli Selçuk kardeş top oynamıyorsun
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F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması
Toplam 3
Yorum
Nevzat Biz Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmış bir Kulüp ve Taraftarız. Fenerbahçe = Cumhuriyet gerisi teferruat. Takmayın kafanıza. FB geliyor
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