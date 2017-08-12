 Galatasaray, Feghouli'ye kavuşuyor – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Galatasaray, Feghouli'ye kavuşuyor

    Galatasaray, Feghouli'ye kavuşuyor

    Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu 'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

    Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

    Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:15
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