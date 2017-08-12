Galatasaray, Barcelona'ya teklifini yaptı
Mundo Deportivo, sarı-kırmızılı kulübün milli oyuncu için 10 milyon euro önerdiğini, Barcelona’nın ise 20 milyon euro istediğini yazarken, ‘Görüşmeler uzun sürebilir’ dedi.
SPONSOR DESTEĞİ
Arda Turan'ın transferinde hem sarı-kırmızılı kulübe hem de Barcelano'ya sponsor olan NEF firmasının aracılık edeceği iddia edildi. Katalan ekibinde 7 milyon euro yıllık ücret alan Arda'nın G.Saray'a gelirse parasının 3 milyon euro'sunu NEF firmasının karşılamasının gündemde olduğu konuşuluyor.
VALVERDE'NİN PLANLARINDA YOK
Bir diğer Katalan gazetesi olan Sport ise; Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmek istediğini belirtirken, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde'nin de planları içerisinde olmamasının bu transferin ana faktörü olduğu kaydedildi. Ancak, Barcelona ile Galatasaray adına görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut'un transfer için henüz anlaşamadığı ifade edildi.
EN ŞANSLISI GALATASARAY
AS gazetesi temsilcisi Santi Gimenez, Arda Turan'ın transferinde en şanslı takımın Galatasaray olduğunu söyledi. Radyospor'a konuşan Gimenez, "Barcelona, Arda Turan ile kesinlikle devam etmek istemiyor. Yeni transferlerle beraber pazarlıklarda daha yumuşak olabilirler. Arda'yı İngiltere ve İtalya'dan kulüpler de istemiş ancak bu transferde en şanslı kulüp Galatasaray" yorumunu yaptı.
KİRALIK DEĞİL BONSERVİSİYLE
Barcelona'nın Arda Turan'ı kiralamaya sıcak bakmadığı ve o kapıyı kapattığı, milli yıldızı bonservisiyle birlikte satmak istediği dile getirildi.
20 GOLE KATKI YAPTI
30 yaşına giren Arda Turan, Atletico Madrid'den 2 yıl önce 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon forma giydiği 30 maçta 13 gol atıp, 7 asist gerçekleştiren yıldız oyuncunun değeri transfermarkt sitesinde halen 24 milyon euro olarak gözüküyor.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:04
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 7
Yorum
Fiko Son 2 senedir FB ve gs kötü durumda olduğundan ve tff yi de arkasına alarak hakem desteğiyle şampiyon yaptılar ama bu sene yedirmezler hacı
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Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Toplam 3
Yorum
hep eziklik trabzon fenerle çarpıştıkça EZİLİYOR bu inat neden..
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
61 GÖRDÜNÜZMÜ DÜNYA KAÇ BUCAK FENERBAHÇE İLE UĞRAŞILMAZ YERİN DİBİNE BATTINIZ MEHMET EKİCİ TIRASFERİNDEDE BATTINIZ AKILLANDINIZMI
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