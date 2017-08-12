 Feghouli: "Yarın İstanbul'dayım inşallah" – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Feghouli: "Yarın İstanbul'dayım inşallah"

    Feghouli: "Yarın İstanbul'dayım inşallah"

    Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu 'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Feghouli de sosyal medyadan müjdeyi verdi.

    Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

    Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.

    Öte yandan de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

    Yarın İstanbul'da olması beklenen 27 yaşındaki futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından transferini duyurdu.

    Feghouli, ''Yarın İstanbul'dayım İnşallah mesajını paylaştı''

    Yıldız futbolcunun bu mesajı, Galatasaray taraftarına derin bir nefes aldırırken, Feghouli'nin bu mesajı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:28
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