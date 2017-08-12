Feghouli: "Yarın İstanbul'dayım inşallah"
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Feghouli de sosyal medyadan müjdeyi verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.
Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.
Öte yandan Sofiane Feghouli de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yarın İstanbul'da olması beklenen 27 yaşındaki futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından transferini duyurdu.
Feghouli, ''Yarın İstanbul'dayım İnşallah mesajını paylaştı''
Yıldız futbolcunun bu mesajı, Galatasaray taraftarına derin bir nefes aldırırken, Feghouli'nin bu mesajı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:28
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 7
Yorum
Fiko Son 2 senedir FB ve gs kötü durumda olduğundan ve tff yi de arkasına alarak hakem desteğiyle şampiyon yaptılar ama bu sene yedirmezler hacı
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Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Toplam 3
Yorum
hep eziklik trabzon fenerle çarpıştıkça EZİLİYOR bu inat neden..
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
61 GÖRDÜNÜZMÜ DÜNYA KAÇ BUCAK FENERBAHÇE İLE UĞRAŞILMAZ YERİN DİBİNE BATTINIZ MEHMET EKİCİ TIRASFERİNDEDE BATTINIZ AKILLANDINIZMI
Feghouli: "Yarın İstanbul'dayım inşallah" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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