 Bütçe aşılmadı – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Bütçe aşılmadı

    Bütçe aşılmadı

    Divan Kurulu Başkanı , imzaların yeterli sayıya ulaşmasıyla olağanüstü toplantının yapılacağını belirterek, "Gündem transferler olacak. Bilgilendirme zaten KAP'a yapılıyor ama üyeler de maliyetin büyük olduğunu görüyor ve bunu soracaklar" dedi.

    Radyospor'a konuşan Aktar şu ifadeleri kullandı: "Görüştüğüm kişilere göre 60 milyon euro bütçe aşılmamış durumda. Bunu üyelere açıklayacaklar. Bence satılan futbolculardan yaratılan kaynaklar var. Bu transferlerin Riva ile alakası yok. Satılanlardan peşin para alındı ama yapılan transferler taksitle yapıldı. Yetkililer takımın yenilenmesi kararı aldı. Bu zaten bütün takımlarda belirli aralıklarla olmak zorunda. Yönetim de bunu yaptı."

    'FATİH TERİM'İN TFF İLE İLİŞKİSİ DAHA BİTMEDİ'
    , Fatih Terim'in dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya ise, "Fatih Terim, bize 6 şampiyonluk kazandırdı ve TFF ile ilişkisi var. Yani hocanın hala TFF ile ilişkisi bitmiş değil. Bizim takımın bir hocası var. Fatih Terim gerekirse yardım edebilir ama şu anda böyle bir durum yok" yanıtını verdi.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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