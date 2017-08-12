 Aslan eksik çalıştı – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Aslan eksik çalıştı

    Aslan eksik çalıştı

    Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok'un bu bölümde sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Selçuk İnan'ın tedavisine devam edilirken, Yasin Öztekin ise özel çalıştı.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:50
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