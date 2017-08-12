Aslan eksik çalıştı

Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok'un bu bölümde sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Selçuk İnan'ın tedavisine devam edilirken, Yasin Öztekin ise özel çalıştı.