Aslan eksik çalıştı
Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok'un bu bölümde sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Selçuk İnan'ın tedavisine devam edilirken, Yasin Öztekin ise özel çalıştı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Gary Medel İstanbul'da
Toplam 45
Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
-
Fikret Orman'a soruşturma şoku!
Toplam 32
Yorum
Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
-
Galatasaray transferde bombayı patlattı
Toplam 24
Yorum
Bence Çok iyi trasfer
Aslan eksik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.