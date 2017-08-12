Asamoah çok yakın
Sol bek transferi için Kwadwo Asamoah ve Ivan Strinic ile temaslar sürüyor.
İtalyan gazeteci Loreme di Caprio, Asamoah'ın Galatasaray'a çok yakın olduğunu belirterek, "Çünkü taraflar anlaştı. 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacak Galatasaray kulübüyle. Strinic'e göre Asamoah daha yakın Galatasaray'a. Galatasaray şimdi Juventus kulübü ile görüşecek" bilgisini paylaştı. Sarı-kırmızılı kulübün, 28 yaşındaki Ganalı Asamoah için Juventus'a 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu ve yanıt beklediği belirtiliyor.
IVAN STRİNİC YEDEKTE
Asamoah'ın olmama ihtimalini de hesaba katan Cimbom, Ivan Strinic için de girişimlere devam ediyor. 30 yaşındaki Hırvat bek için Napoli'ye son teklif olarak 2.5 milyon euro önerildiği öğrenildi. İtalyan ekibi ise halen 5 milyon euro'da diretiyor. Öte yandan İngiliz ekibi Watford'un da Strinic'e ilgisi devam ediyor.
IVAN STRİNİC YEDEKTE
Asamoah'ın olmama ihtimalini de hesaba katan Cimbom, Ivan Strinic için de girişimlere devam ediyor. 30 yaşındaki Hırvat bek için Napoli'ye son teklif olarak 2.5 milyon euro önerildiği öğrenildi. İtalyan ekibi ise halen 5 milyon euro'da diretiyor. Öte yandan İngiliz ekibi Watford'un da Strinic'e ilgisi devam ediyor.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:38
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Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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