Arda Turan'da flaş gelişme!
Galatasaray'ın transfer listesinde olan Arda Turan, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak Süper Kupa maçı kadrosuna alınmadı.
Teknik direktör Ernesto Valverde başta Arda Turan olmak üzere Andre Gomes, Munir, Samper, Douglas, Marlon gibi isimleri kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları bulunan Vermaelen ve Rafinha da yine listede olmayan isimler.
Arda Turan, Chapacoense ile oynanan hazırlık maçında Douglas ile birlikte süre almayan iki isimden biriydi. Bu gelişmeler üzerine Arda'nın takımdan ayrılma ihtimali iyiden iyiye güçleniyor.
Barcelona'nın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor: ter Stegen, Cillessen, Semedo, Alba, Digne, Vidal, Piqué, Umtiti, Mascherano, Busquets, Rakitic, Roberto, Iniesta, Messi, Denis Suarez, Suarez, Alcacer, Deulofeu
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:29
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Selçuk’un yerine Fernando
Toplam 2
Yorum
Selcuk yeter Selçuk inan yeter abicim artık yerini başkalarına bırak. adam eksiltmeyip yalnızca pas atıp durarak oynayan ortasaha istemiyoruz.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
mustafa la ben böyle turk futboluna ayak bağı bir kulüp görmedim pes ya
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
prana_61 işin içinde fb olunca yaşananlar normal geliyo çünkü fb nin olduğu yerde karekter 3 kağıt vs mübahtır bakıyım fifaya ne cvpveceniz?
Arda Turan'da flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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