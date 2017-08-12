 Arda Turan'da flaş gelişme! – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'da flaş gelişme!

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'da flaş gelişme!

    'ın transfer listesinde olan , ile arasında oynanacak Süper Kupa maçı kadrosuna alınmadı.

    Yarın İspanya Süper Kupası ilk maçında ile karşı karşıya gelecek 'da 18 kişilik maç kadrosu belli oldu.

    Teknik direktör Ernesto Valverde başta olmak üzere Andre Gomes, Munir, Samper, Douglas, Marlon gibi isimleri kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları bulunan Vermaelen ve Rafinha da yine listede olmayan isimler.

    , Chapacoense ile oynanan hazırlık maçında Douglas ile birlikte süre almayan iki isimden biriydi. Bu gelişmeler üzerine Arda'nın takımdan ayrılma ihtimali iyiden iyiye güçleniyor.

    Barcelona'nın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor: ter Stegen, Cillessen, Semedo, Alba, Digne, Vidal, Piqué, Umtiti, Mascherano, Busquets, Rakitic, Roberto, Iniesta, Messi, Denis Suarez, Suarez, Alcacer, Deulofeu
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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